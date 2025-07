Messina, la moria di pesci al largo di Mortelle: ecco cos'è la "mangianza dei tonni" VIDEO

Uno scenario inquietante si è presentato questa mattina davanti agli occhi di bagnanti e diportisti al largo di Mortelle, dove è stata segnalata un’enorme quantità di pesci morti galleggianti in mare. Qualcuno si era spinto a ipotizzare una causa legata all'inquinamento ma il mistero è stato presto spiegato, almeno a sentire i pescatori del posto. Si tratta della "mangianza" dei tonni. Tesi avvalorata anche da un video dove si vede il pesce azzurro schiantarsi contro gli scogli ieri pomeriggio a Torre Faro.

Di fatto i pesci vengono spinti a riva dai tonni e perdono l'orientamento: si tratta di una strategia di caccia che alcuni predatori utilizzano per facilitare la cattura. I tonni, come altri pesci predatori, spesso si muovono in gruppo e spingono banchi di pesci più piccoli verso acque meno profonde o verso zone dove possono essere più facilmente catturati. Questo comportamento è osservabile in vari ambienti marini, specialmente in prossimità della costa. Tonni, lecce, ricciole e altri grandi predatori marini spesso cacciano piccoli pesci pelagici come acciughe, sardine, latterini o cefali. Durante l’inseguimento, i piccoli pesci si muovono in banchi compatti e si dirigono verso riva nel tentativo di sfuggire all’attacco, poiché l’acqua bassa può ostacolare i movimenti dei predatori più grandi.