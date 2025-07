Il centro di Messina senza acqua stamattina per una grossa perdita nella rete idrica. Lavori terminati alla Torre Vittoria e distribuzione tornata regolare

Disagi idrici a Messina. A causa di una grossa perdita riscontrata nella rete idrica in via Tommaso Cannizzaro, infatti, si è reso necessario interrompere stamattina la distribuzione dell’acqua dalla Torre Vittoria.

L'Amam ha poi comunicato che si sono conclusi i lavori programmati in Via Tommaso Cannizzaro Bassa, intervento necessario per il miglioramento dell’efficienza della rete idrica nella zona.

A seguito del completamento degli interventi, la distribuzione dell’acqua è tornata regolare anche dal serbatoio Torre Vittoria.