Capo d'Orlando, salta il collegamento con le Eolie: svanisce un sogno cullato a lungo

Niente collegamento con navi veloci da Capo d’Orlando per le Isole Eolie. Tranne un miracolo dell’ultima ora, parrebbe sfumare così, almeno per quest’anno, il sogno di migliaia di residenti nel comprensorio e turisti che solo due mesi fa avevano accarezzato l’idea di poter raggiungere questa estate in aliscafo Lipari, Salina e Vulcano. Fu allora che la Regione siciliana aveva attivato l’iter per la gara d’appalto. Poi la doccia fredda della mancata assegnazione della concessione, per l’assenza dei requisiti necessari, alle tre società di navigazione che hanno partecipato alla gara e in questi giorni l’avvio di un nuovo procedimento bis che per i tempi del suo espletamento molto probabilmente sarà indirizzato alla prossima stagione estiva.

La delusione a Capo d’Orlando e sui Nebrodi è al massimo livello e quella sensazione di isolamento del territorio che era stata esplicitata da più parti nel consiglio comunale “aperto” finalizzato a trovare soluzioni al problema è sempre più palpabile.

