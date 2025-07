Provvedimento del CAS, c'è Ultimo a Messina: revocata la chiusura per lavori degli svincoli di Roccalumera e Rocca di Caprileone

In vista dell’atteso concerto di Ultimo in programma questa sera a Messina, il Consorzio Autostrade Siciliane ha annunciato la sospensione temporanea di alcuni lavori in corso sulla rete autostradale. L’obiettivo è agevolare il flusso veicolare e garantire una viabilità più scorrevole per i numerosi spettatori in arrivo.

In particolare, saranno sospesi tutti gli interventi che comportano la chiusura al traffico degli svincoli di Rocca di Caprileone lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo e di Roccalumera sull’autostrada A18 Messina-Catania. Quest’ultimo sarà interamente aperto sia in entrata che in uscita, in entrambe le direzioni di marcia.

Il CAS invita comunque gli automobilisti alla prudenza, ricordando che l’aumento del traffico previsto in concomitanza con l’evento potrebbe causare rallentamenti, soprattutto nelle ore precedenti e successive al concerto.

La sospensione dei lavori è stata decisa in coordinamento con le autorità locali per ridurre al minimo i disagi e garantire una viabilità più fluida in un fine settimana ad alta intensità di traffico.