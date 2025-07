Oreste e Lorenzo, i bagnini di Letojanni che hanno salvato una turista colta da malore

Una turista che ha accusato un grave malore è stata salvata da due bagnini, nei giorni scorsi. Oreste Brunetto, che lavora al lido di un noto ristorante di Letojanni, racconta di avere notato, intorno alle 11.30, una settantenne cadere a cinque o sei metri dal bagnasciuga. «Si è accasciata a faccia in giù mentre vomitava sangue, quindi rischiava di annegare. Tremava e digrignava i denti. Assieme a me è partito anche Lorenzo Longo, assistente di un altro stabilimento. Aiutati da un altro uomo (perché la signora era piuttosto robusta), l’abbiamo presa, girata e portata sulla riva, con i piedi in acqua, ma continuava a vomitare sangue: era tutto sporco. L’abbiamo messa in posizione di sicurezza, senza praticare nessuna manovra. Si è avvicinata tanta gente. Ho dovuto allontanare delle persone che, senza avere nessuna preparazione, mi dicevano di fare delle cose, per esempio di metterle la lingua fuori, perché c’era chi pensava a una crisi epilettica. Io, invece, le ho tenuto la mano e la testa, anche perché lei si è fatta prendere dal panico. Abbiamo chiamato il 118, chiedendo di portare una tavola spinale. Abbiamo infine aiutato a metterla nella barella dell’ambulanza, ma continuava a vomitare. Abbiamo poi saputo che si trattava di un’ulcera, e il materiale uscito dalla bocca proveniva dallo stomaco; non si trattava di frammenti di lingua, come qualcuno credeva. La donna, però, è stata operata e salvata».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale