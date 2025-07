Operaio gravemente ferito a Sant'Alessio Siculo: atterra l'elisoccorso, ma non riesce più a decollare

Grave infortunio sul lavoro questa mattina in un cantiere edile di Sant’Alessio Siculo. Un operaio catanese di 50 anni, impegnato in opere di ristrutturazione di un edificio, è stato colpito alla testa da un peso sganciatosi dal montacarichi ed ha riportato un profondo trauma cranico, rimanendo cosciente ma in stato confusionale. L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e vista la gravità della situazione è stato chiesto l’intervento dell’elicottero, atterrato a Santa Teresa di Riva: il ferito è stato quindi trasferito sul velivolo per essere condotto in ospedale, ma l'elicottero non è più riuscito a decollare per problemi tecnici, probabilmente a causa delle turbine ostruite dei detriti sollevati durante l'atterraggio, e così l'operaio è stato caricato nuovamente sull'ambulanza e condotto in codice rosso al Policlinico di Messina. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Taormina e la Polizia locale.