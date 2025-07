Omicidio Abbate a Barcellona nel 1988, ergastolo a Nicola Cannone

La Corte d'Assise di Messina ha condannato all'ergastolo Nicola Cannone che doveva rispondere dell'omicidio di Giuseppe Abbate, assassinato all'interno della sua macelleria di Barcellona la sera del 16 febbraio 1988. Il Procuratore aggiunto Vito Di Giorgio aveva reiterato la richiesta di condanna all'ergastolo per Cannone. L'uomo era stato arrestato dai carabinieri il 10 gennaio dell'anno scorso nell'operazione che ha consentito a far luce sulla tragica stagione di sangue della mafia barcellonese a cavallo fra gli anni 80 e 90. Grazie all'ultimo collaboratore di giustizia in ordine di tempo, Salvatore Micale sono stati risolti numerosi casi fra cui undici omicidi e tre casi di lupara bianca.