Oliveri, finanziamento di 4 milioni e 300 mila euro per la messa in sicurezza del torrente Saia Castello

Il Comune di Oliveri nel messinese ha ottenuto un finanziamento di 4 milioni e 300 mila euro per la messa in sicurezza del torrente Saia Castello. Si tratta di un intervento fondamentale per il territorio perché servirà a risolvere le criticità derivanti dal dissesto idrogeologico delle colline circostanti, ulteriormente compromesse dal tragico rogo del luglio 2023 che devastò l’intero patrimonio boschivo del versante di Tindari. «Un’opera attesa da tempo – informa l’amministrazione comunale -, che porterà maggiore sicurezza per le persone, le case e le attività, soprattutto dopo il devastante incendio del 2023 che ci ha privati della naturale protezione garantita dagli alberi andati in fumo. Questo lavoro rappresenta un passo concreto per la tutela del nostro ambiente e della nostra comunità».