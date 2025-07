Non era tra quelli “a rischio” l'albero crollato a piazza Duomo. E Messina Servizi programma una serie di abbattimenti

Il pino crollato ieri a Piazza Duomo non era tra quelli "a rischio" e soprettutto in una giornata senza particolari condizioni climatiche avverse, come il vento forte. C'è stato lavoro sia i vigili del fuoco che le squadre di pronto intervento della Messina Servizi che si occupa del verde cittadino per conto del Comune.

La società, che nei mesi scorsi ha realizzato una piattaforma per il monitoraggio e la valutazione di stabilità delle alberature, ha già avviato tutti gli accertamenti tecnici necessari per capire le cause, comprese le analisi approfondite sullo stato fitosanitario e strutturale dell’esemplare, con l’obiettivo di chiarire ogni dinamica e prevenire eventuali ulteriori criticità. Messina Servizi ha già predisposto la sostituzione che avverrà con un albero che possa essere compatibile con l’ambiente circostante.

Nei prossimi giorni la società partecipata del Comune ha già programmato una serie di abbattimenti di alberi a rischio, rientranti nella categoria D.



