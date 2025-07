Incidente questa mattina in via La Farina, dove un'anziana è stata investita da una Opel Agila mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna è stata trasportata in ospedale in codice azzurro e non è in pericolo di vita. Sul posto il 118 e i carabinieri che hanno gestito il traffico e l'Infortunistica dei Vigili Urbani che sta ricostruendo la dinamica.