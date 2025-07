Lo sviluppo del territorio dei Nebrodi passa da 37 progetti

Sono stati approvati 37 progetti da finanziare nell’ambito della strategia territoriale dell’Area Interna Nebrodi, con 37 milioni di dotazione disponibile a valere sul Pr Fers Sicilia 2021-2027. La valutazione, espletata dalla commissione insediata all’Ufficio Comune dell’Area Interna, con gli ingegneri Giovanni Amantea (presidente) del Comune di Sant’Agata Militello e Vincenzo Borgia di Alcara Li Fusi, l’architetto Angelo Pettineo del Comune di Santo Stefano di Camastra, il funzionario amministrativo Alessandra Pittalà di Acquedolci e l’istruttore amministrativo Rosario Giuseppe Caliò di Naso, riguarda le operazioni proposte in forma singola o associata dai 29 Enti locali del comprensorio, e nei settori della riqualificazione urbana e delle infrastrutture viarie interne, del miglioramento delle reti idriche, potenziamento della mobilità sostenibile e dell’offerta turistico culturale.

L’elenco sarà trasmesso ai Dipartimenti regionali per ciascun specifico settore, per verificarne la coerenza con la strategia territoriale di riferimento e gli indirizzi del Pr Fesr stesso. Successivamente, si potrà passare alla stipula dell’Accordo di programma quadro, per cui l’obiettivo è giungere alla sottoscrizione tra la Regione siciliana e il sindaco di Sant’Agata Militello, nella qualità di rappresentante dell’autorità territoriale, entro l’autunno prossimo.

