L’impatto fatale ad Andrea Trimarchi a Patti, indagato il conducente del furgone

Come tramortita da un dolore sordo, un incubo da cui non si esce con il risveglio mattutino. Sgomenta, la comunità pattese prova ad accettare la tragica realtà, quella che ha segnato la fine di Andrea Trimarchi, spirato sull’asfalto che conduce all’area industriale di Patti, dove il 50enne aveva costruito il suo piccolo impero di soddisfazioni lavorative. In sella ad una moto Morini, cilindrata 650, lo schianto con un furgone, un Fiat Doblò che trasportava farmaci, è stato fatale. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118, Andrea è morto prima di essere trasferito all’ospedale.

La salma si trova ora al Policlinico di Messina per l’effettuazione dell’esame autoptico, mentre gli inquirenti sono a lavoro per far luce sulla dinamica dell’incidente e fugare ogni dubbio su come sia avvenuto il violento urto tra il centauro e l’automobilista, entrambi provenienti dalla stessa direzione (da mare verso monte). I due mezzi coinvolti nell’impatto sono stati sequestrati dalla Procura di Patti, mentre si attendono i risultati degli esami di rito immediatamente effettuati sul conducente del furgone, un 56enne di Montalbano Elicona, indagato per omicidio stradale.

