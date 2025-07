L'impatto ambientale e sociale del nuovo raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo

Confronto a Palermo sulla costruzione del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo tra una delegazione del Comitato Jonico Beni Comuni e altre associazioni del territorio con il commissario di Governo per l’opera, l’ing. Filippo Palazzo, e il dirigente della Direzione investimenti Sicilia-Calabria e Progetti Sicilia orientale di Rete ferroviaria italiana, l’ing. Michele Martinelli.

Un incontro richiesto per affrontare criticità ambientali e sociali emerse durante le fasi progettuali e realizzative dell’opera e per sollecitare riguardo alla scarsa accessibilità dei dati del monitoraggio da parte dell’Osservatorio ambientale, organismo deputato alla raccolta e autorità pubblica garante del diritto di accesso ai dati, in merito ai quali il Comitato civico ha ribadito la necessità di renderli disponibili affinché diventino strumento di garanzia per tutti i cittadini. «Nel corso del confronto, è stato evidenziato come i lavori stiano impattando su un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico – affermano i componenti della delegazione – caratterizzato da una costa complessa, densamente abitata e fortemente antropizzata, come sottolineato dallo stesso ing. Martinelli. Il traffico dei mezzi pesanti legato ai cantieri, oltre a sovraccaricare una già precaria viabilità, sta aggravando l’inquinamento acustico e atmosferico».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale