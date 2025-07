Lavori in autostrada: chiusura notturna dello svincolo di Roccalumera. Manutenzioni in gallerie tra Messina e Villafranca

Il CAS ha annunciato nuovi interventi di manutenzione sulle gallerie delle tratte A18 Siracusa-Gela, A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo (fino a Villafranca Tirrena, dal km 0+000 al km 20+516). Le operazioni comporteranno temporanee modifiche alla viabilità lungo l'autostrada A18 Messina–Catania.

Svincolo di Roccalumera

Prevista la chiusura totale in entrata e uscita per i veicoli provenienti e diretti in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 22 di venerdì 18 luglio alle ore 6 di sabato 19 luglio.

Il provvedimento si rende necessario per consentire in sicurezza le attività di manutenzione delle infrastrutture a servizio delle gallerie. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica presente in loco e a pianificare per tempo eventuali percorsi alternativi.