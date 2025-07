Isola pedonale viale San Martino, un nuovo rinvio: la consegna il 9 agosto

E così è stato ufficializzato il nuovo slittamento della conclusione dei lavori di pavimentazione del primo tratto del viale San Martino che è destinato a diventare una vera isola pedonale e non più una strada chiusa. Ma la tabella di marcia non è stata rispettata in base al cronoprogramma annunciato che prevedeva la fine del primo tratto, quello tra piazza Cairoli e via Maddalena, prima dell'estate, l'8 giugno. Saltato questo appuntamento l'amministrazione rinviò la conclusione al 18 luglio, quindi oggi, attribuendo il ritardo al problema legato alla moltitudine di sotto servizi che interessano l'area. Ora il nuovo appuntamento, il 9 agosto. Un rinvio che, certamente, non verrà preso bene dai commercianti che non hanno preso di buon grado. Sarà la data giusta, ci si chiede adesso?