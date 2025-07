Dopo Ganzirri blitz a Torre Faro: sequestrati quintali di materiale abusivo sulla spiaggia libera

Continua l'offensiva della Guardia costiera sulle spiagge messinesi per contrastare comportamenti illegali durante la stagione balneare. Dopo Ganzirri, oggi anche a Torre Faro.

Oltre 10 quintali di materiale, tra cui un centinaio di ombrelloni, circa 300 tra sedie e sdraio, e due strutture fisse non autorizzate, sono stati sequestrati questa mattina sulla spiaggia libera di Torre Faro. L’operazione, condotta dalla Capitaneria di Porto di Messina in collaborazione con la Polizia municipale e la società Messina Servizi, rientra in una più ampia campagna di contrasto all’occupazione abusiva del demanio marittimo.

L’intervento ha avuto come obiettivo la rimozione di attrezzature lasciate incustodite sulla spiaggia, spesso con l’intento di “prenotare” porzioni di litorale pubblico. Secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera, questo tipo di condotta viola le norme che garantiscono la libera fruizione delle spiagge e, in alcuni casi, mette a rischio anche la sicurezza dei bagnanti.

Particolarmente pericolose si sono rivelate le due strutture sequestrate, installate senza autorizzazione e ancorate in modo precario. Le autorità ricordano che è vietata ogni forma di occupazione stabile o estesa del suolo demaniale senza regolare permesso, sia con strutture fisse sia con quelle amovibili che impediscano il libero accesso o pongano pericoli alla pubblica incolumità.

Proseguiranno nei prossimi giorni i controlli lungo tutto il litorale del compartimento marittimo di Messina da parte dei Nuclei di Polizia Ambientale della Guardia Costiera, impegnati in un’attività sistematica di vigilanza contro ogni forma di abuso.