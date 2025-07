Biagio Rizzo morto schiacciato dal trattore a Patti, si cercano risposte

Accertare le cause della morte e appurare eventuali responsabilità penali causalmente ricollegabili al decesso. La Procura di Patti ha messo in moto la macchina delle indagini, affidate alla sostituta Giovanna Lombardo, per far luce sulle cause che hanno portato alla morte del trentasettenne Biagio Rizzo, rimasto schiacciato dal peso di un cingolato mentre stava effettuando dei lavori di pulizia all’interno di un noccioleto situato in contrada Garbo, nel Comune di Patti.

Secondo una prima ricostruzione della tragica vicenda, lunedì scorso, di buon mattino, il giovane agricoltore si trovava alla guida di un mezzo agricolo all’interno di un fondo di proprietà di un anziano signore. Forse a causa delle condizioni dissestate del terreno, il cingolato si è improvvisamente ribaltato, schiacciando il trentasettenne. Ieri è stato formalmente affidato l’incarico di consulente tecnico alla dottoressa Monica Salerno, del dipartimento di Medicina legale di Catania. Sarà lei ad eseguire l’esame autoptico sul corpo di Biagio Rizzo, trasferito già lunedì pomeriggio all’obitorio del Policlinico di Messina su disposizione dell’Autorità giudiziaria pattese.

