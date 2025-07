All’ex Fiera di Messina ora c’è un grande prato verde... dove nascono speranze

Meglio tardi che mai? Sì, ci sono volte in cui i detti popolari rispecchiano la realtà. E se è vero che da troppi anni l’area dell’ex Fiera di Messina è “off limits”, è anche vero che è stata sufficiente la posa del manto verde per (ri)cominciare a sognare un futuro diverso. Basta davvero poco, in alcune occasioni, per capire che le cose più semplici sono quelle che alla fine piacciono di più.

«C’è un grande prato verde dove nascono speranze...», cantava il mitico Gianni Morandi nel suo “Mondo d’amore”. Ecco, guardatela: la cittadella fieristica, di colpo, sta cambiando aspetto. Non sarà aperta al pubblico entro la fine dell’estate, lo ha detto chiaramente il presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, l’avv. Ciccio Rizzo, ma probabilmente a settembre sì. Quanto meno quella parte che è oggetto degli interventi di riqualificazione, con il progetto del nuovo Parco urbano, da collegare, idealmente e fisicamente, alla Passeggiata a mare. Quella parte dove era stato previsto un nuovo edificio, che avrebbe dovuto prendere il posto del vecchio Teatro in Fiera, quello degli spettacoli andati in scena tra gli anni Settanta e Ottanta, quello abbandonato per decenni, quello occupato dagli attivisti del “Pinelli”, quello raso al suolo per mancanza degli essenziali requisiti antisismici. Poi, le cose sono andate diversamente. C’è stata una mobilitazione cittadina, con l’intervento anche di autorevoli personaggi come il costituzionalista, di origini messinesi, Michele Ainis, e l’allora presidente dell’Authority, Mario Paolo Mega, ha deciso di fermare quel progetto. Niente più volumetrie sul lungomare della città, ma un’area verde, una Passeggiata a mare “bis”, da inserire, poi, nel contesto generale del nuovo waterfront tra i torrenti Annunziata e Boccetta. Ecco, uno dei sogni più belli per Messina: immaginare un unico litorale, da villa Sabin al lungomare del Ringo, dalla Rada di San Francesco (che andrà riconvertita non appena il nuovo porto di Tremestieri sarà completato e inaugurato) al vecchio quartiere fieristico, per poi andare anche oltre, alla via Vittorio Emanuele con la cortina del porto e riconnettersi idealmente all’area dove sono in corso le demolizioni (ex Magazzini Generali, ex Mercato Ittico, ex Casa del Portuale, ex Silos Granai), per poi toccare la Dogana e giungere alle Stazioni centrale e marittima, entrambe da riconvertire qualora dovesse iniziare la costruzione del Ponte sullo Stretto.

