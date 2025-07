Una fiaccolata per Mattia e Simone, Barcellona e Milazzo in strada nel ricordo dei due 17enni "amici per sempre"

Mattia e Simone. Due nomi che rimarranno per sempre nella memoria e nel cuore di tutti. Se, come scrive Isabelle Allende “L’amore è l’unico rimedio contro la morte”, allora Mattia e Simone non sono morti del tutto: vivranno per sempre nel cuore dei loro cari, dei loro amici, di una città intera che ieri sera ha sublimato il dolore del cordoglio in un immenso atto d’amore. Dal duomo pozzogottese di Santa Maria Assunta sino ai cancelli dell’Istituto Comprensivo D’Alcontres, centinaia di ragazzi di Barcellona e Milazzo, autorità civili e militari, docenti e dirigenti scolastici, delegazioni associative e semplici cittadini si sono mossi in una fiaccolata in cui l’attonita incredulità ha lasciato il posto alla tragica consapevolezza. Occhi lucidi, volti e generazioni diverse unite in un unico dolore. Perché non si può morire così presto. In un passaggio dalla vita alla morte consumatosi nell’attimo di un battito di ciglio. Un dolore vivo, ruvido, difficile quello dei familiari, che nel pomeriggio di ieri hanno ricevuto la visita del vescovo ausiliare Cesare Di Pietro per lenire una sofferenza impossibile da immaginare, e che, davanti al muretto dove giacevano i corpi esanimi dei due ragazzi, si sono inginocchiati accarezzando il marciapiede, aggrovigliati in un livido dolore. Padre Santino Colosi, duomo Santa Maria Assunta, che li ha conosciuti da bambini, così esprime il suo pensiero: “Li abbiamo visti crescere Mattia e Simone nella comunità pozzogottese: a scuola, in parrocchia, nel tempo libero. Educati, stimati, apprezzati da tutti. Hanno vissuto con entusiasmo la loro breve vita. Oggi li penso abbracciati come amici veri e sinceri, accolti da un Amico che da sempre li ha voluti bene e accompagnati” Angelina Benvegna, dirigente Copernico: “Simone era un ragazzo brillante, gentile, pieno di vita. Lascia un vuoto incolmabile. Come scuola abbiamo sospeso tutte le attività non essenziali ed esposto la bandiera a mezz’asta. Al rientro dalle vacanze dedicheremo un momento speciale alla sua memoria e continueremo il nostro impegno nella prevenzione e nell’educazione alla sicurezza stradale”. E poi i ragazzi, con le magliette bianche e i volti di Mattia e Simone, amici, compagni di scuola, semplici conoscenti. Erano tutti lì. Fianco a fianco. Alcuni incapaci di parlare. Marco Sindoni, 14 anni, del Fermi: “Conoscevo Mattia, aveva un grande cuore. Questa tragedia è stata una grande lezione di vita, perché è successo qualcosa che poteva accadere a chiunque, e questo ci fa pensare!”. Noemi Sottile, Erika Beninati e Clarissa Torre, 15 anni del Majorana: “Conoscevamo Mattia di vista, ma è stato lo stesso un duro colpo sapere della sua morte. Loro non sapevano che quello sarebbe stato il loro ultimo giorno… per cui dobbiamo imparare a vivere pensando che nulla è scontato, che tutto può accadere, anche l’inimmaginabile”.