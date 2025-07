Strada degli Scrittori, inaugurato il Ponte San Giuliano: Schifani «In Sicilia un risveglio infrastrutturale». Salvini: «Facciamo l'impossibile»

« La nostra Isola - ha proseguito Schifani - si avvia, nel giro di pochi anni, a non essere più un territorio perduto nel Sud dell'Europa. E questo anche grazie al Ponte sullo Stretto . Quanti sono contrari al Ponte dicono che sarà una cattedrale nel deserto, perfettamente inutile perché disperso nella incapacità infrastrutturale della Sicilia. Ma non sarà così, perché in Sicilia c'è un risveglio delle infrastrutture, dell'attenzione delle istituzioni per questo settore. Un'attenzione che oggi trova il suo momento magico in questa inaugurazione, che non è casuale ma si inserisce in un progetto più ampio. Quella che inauguriamo oggi è un'opera strategica che fa parte di un piano più vasto, che vede governo regionale e governo nazionale alla pari su un percorso condiviso di lealtà e collaborazione, anche personale. Ringrazio Anas , le imprese e tutte le istituzioni, a cominciare proprio dal ministro Salvini, per il lavoro prezioso, costante e condiviso, nel segno di un'attenzione concreta verso il territorio ».

Salvini, stiamo facendo l'impossibile per le strade in Sicilia

«La statale Palermo-Agrigento? E’ uno dei dossier di cui parlo sia con i sindaci sia con il governatore Renato Schifani. Diciamo che ce ne sono tanti altri di cantieri a rilento anche nel cuore della Sicilia». Così il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, a margine della inaugurazione del ponte arco San Giuliano sulla statale degli scrittori, a Caltanissetta. «L'autostrada Palermo-Catania-Messina non me la potete chiamare autostrada - ha aggiunto - Sono passati 2 anni e mezzo, penso che i siciliani stiano toccando con mano che stiamo facendo l’impossibile. Abbiamo altri due anni di mandato e conto in questi due anni di arrivare ancora più lontano». "I siciliani di buoni propositi, di promesse, di buone intenzioni sono pieni. Senza i soldi, le strade, le ferrovie, gli acquedotti non li sistemi, quindi abbiamo cantieri aperti e programmati per 22 miliardi sulla rete stradale, ferroviaria, sottoterra per l’acqua, 800 milioni di euro per recuperare anni di ritardi. Quella di oggi è una bellissima giornata perché finalmente si conclude un ciclo", ha aggiunto. "Dobbiamo capire com'è possibile che per fare 34 km ci si mettano 24 anni e quindi da questo punto di vista il cambio delle norme, il nuovo codice degli appalti, il taglio della burocrazia, conto che non solo in Sicilia ma in tutta Italia faccia perdere meno tempo e crei meno disagio ai cittadini" continua Salvini che poi aggiunge: "Sono contento, è una stagione di inaugurazione di ponti, ieri abbiamo firmato l'accordo di programma per un altro ponte che sarà studiato e visitato non solo utile a siciliani e calabresi ma ammirato da mezzo mondo e il gran vantaggio è che ancora non avendo aperto i cantieri ci sta imponendo di correre con le strade e le ferrovie sia in Sicilia che in Calabria".

Anas, l'ad Gemme: "In Sicilia 12 miliardi di investimenti"

"Quest’opera si inquadra in un investimento globale in Sicilia che è pari a circa 12 miliardi. Questa è un’opera che, in particolare, è costata 845 milioni e ha avuto una trafila lunga per arrivare al suo completamento. Ma adesso con il viadotto San Giuliano abbiamo dato una grande risposta, soprattutto alla cittadinanza". Così l’ad di Anas, Claudio Andrea Gemme, a margine dell’inaugurazione.

Il vicepremier: a breve convoco cabina regia su crisi idrica in Sicilia

«Non si recuperano in pochi mesi decenni di distrazioni sul problema della siccità: 800 milioni di euro d’investimenti sono uno sforzo notevole. Quando sono arrivato al ministero ho trovato dighe ferme da 40 anni. Per i miracoli non sono ancora attrezzato. Però l’emergenza idrica in Sicilia è una mia priorità. Convocherò personalmente un’altra seduta della cabina di regia sulla emergenza prima della pausa estiva dei lavori del parlamento, quindi tra fine luglio e inizio agosto». Così il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini a margine della inaugurazione del ponte ad arco San Giuliano sulla statale 640 'Degli Scrittori'.