Solidarietà su due ruote: i Punishers con altre associazioni di Messina donano un minibus all’ASD Castanea Baskin

Una giornata all’insegna dell’inclusione e della solidarietà quella che si è svolta questa mattina presso la caserma Crisafulli‑Zuccarello, dove i Punishers LE MC Messina hanno partecipato alla cerimonia di consegna di un minibus attrezzato all’ASD Castanea Baskin Messina.

Il mezzo, pensato per facilitare il trasporto delle persone con disabilità, rappresenta un importante supporto per l’associazione sportiva messinese, che promuove il baskin, uno sport innovativo in cui ragazzi disabili e normodotati giocano insieme nella stessa squadra.

L’acquisto del minibus è stato possibile grazie al ricavato di un concerto di beneficenza organizzato dalla banda della Brigata Aosta, con la partecipazione dei musicisti del Conservatorio “Corelli”. A questo si sono aggiunti i contributi dei club Kiwanis, del negozio “I Like Sport”, dei militari delle caserme cittadine e dei Punishers LE MC Messina, da sempre attivi nel sociale.

“Sotto il nostro giubbotto da duro batte un cuore tenero,” ha dichiarato Ezio, Sgt at Arms del chapter. “La vera forza non è nella potenza del motore, ma nella capacità di fare rete, unire le persone e accendere sorrisi.”