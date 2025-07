Sicurezza stradale e movida a Messina, potenziati i controlli sulle strade

Sicurezza urbana, stradale e movida. Non sono mancati gli spunti durante la seduta della sesta commissione consiliare, presieduta da Giuseppe Busà. La presenza dell’assessore Roberto Cicala, che ha la delega alla Polizia Municipale, e del comandante Giovanni Giardina è servita a fare il punto sulla situazione che si registra in città e che, soprattutto durante l’estate, diventa sempre più impegnativa.

L’assessore ha messo subito la carne sul fuoco perché, se è vero che l’attenzione era rivolta alla movida «per il rispetto delle norme di rispetto della cittadinanza«, Cicala ha chiarito che «sicurezza urbana è anche quella stradale» ed ha annunciato come nelle «ultime settimane siano stati implementati i servizi e le pattuglie di vigilanza nella zona sud della città, soprattutto in prossimità di Contesse e del Villaggio Unrra dove c’è il sito di contenimento del materiale proveniente dai cantieri del raddoppio ferroviario». Lì, ogni sera, transitano decine di mezzi pesanti che trasportano gli inerti.

Multe sulla strada statale, comunque, anche per diversi automobilisti: dalle cinture alla sosta vietata a testimonianza di una attenzione maggiore in quella zona. Così come nella zona nord sono stati implementati i controlli per la movida. «Una pattuglia è sempre operativa dalle 18 alle 24 al Pilone – ha sottolineato il comandante della Polizia Municipale, Giovanni Giardina – poi abbiamo raddoppiato le unità notturne per garantire i servizi straordinari, il controllo per i fuochi d’artificio, per il decoro urbano». E sono diverse le segnalazioni che arrivano dalla zona nord, soprattutto da via Circuito o all’altezza dei lidi di Mortelle, per strade che vengono scambiate per piste di velocità. Forse lì, oltre ai controlli, servirebbero anche delle “castellane” per limitare la velocità.

