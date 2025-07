Risanamento a Messina, in campo Schifani: chiesta la proroga dei poteri speciali

«Con il Governo nazionale lavoriamo a stretto contatto, c’è un clima di grande collaborazione, i poteri speciali per il Risanamento di Messina devono essere mantenuti e ho già chiesto alla premier Giorgia Meloni di decretare la proroga della legge del 2021».

Renato Schifani è intervenuto immediatamente, dopo l’appello del subcommissario Santi Trovato, il quale non aveva nascosto, nei giorni scorsi, la forte preoccupazione in merito alla possibilità di portare avanti i piani di sbaraccamento e di riqualificazione, nel momento in cui gli effetti della legge speciale dovessero terminare entro il prossimo 31 dicembre.

«L’obiettivo del risanamento delle baraccopoli di Messina e, contestualmente, della ricollocazione abitativa dei cittadini che ancora vi risiedono – afferma il presidente –, è una priorità del governo regionale e della struttura commissariale che presiedo. In tal senso, il dialogo con il governo di Roma è costante e proficuo, per chiudere definitivamente una ferita storica per la città e per quei cittadini che hanno diritto a un'abitazione dignitosa. I risultati conseguiti sono stati importanti, nei vari versanti della ricollocazione abitativa, delle operazioni di demolizione e nell’avvio di cantieri per le nuove abitazioni e per la riqualificazione del territorio. Serve, però, una proroga dei poteri commissariali per completare il percorso di Risanamento in quanto permangono necessità di natura logistica, amministrativa e progettuale. Ho già chiesto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di prolungare la durata in carica della struttura».

