Operazione "Iron Travel": nove arresti per traffico illecito di rottami metallici tra Messina e Catania. I NOMI

In carcere

Salvatore Musarra, 10-5-1984, Messina

Paola Delia, 25-5-1985, Messina

Ai domiciliari

Gregory Di Grazia, 6-11-1993, Catania

Santo Delia, 30-1-1962, Messina

Filippo Di Grazia, 25-12-1987, Catania

Salvatore Di Grazia, 22-4-1966, Catania

Vincenzo Santagati, 30-3-1945, Catania

Sebastiano Santagati, 15-1-1974, Catania

Piero Russo, 8-8-1981, Catania

La misura di divieto temporaneo di esercitare attivita impresitoriali nel settore della gestione dei rifiuti per Angela Letizia Erbasecca

Per le aziende sottoposte a sequestro, è stata autorizzata la prosecuzione dell’attività sotto la gestione di un commissario giudiziale per la durata di un anno, al fine di salvaguardare l’operatività economica e l’occupazione, pur sotto stretto controllo. Le indagini, svolte con metodi tradizionali e investigazioni tecniche – tra cui intercettazioni, acquisizioni documentali e sequestri – hanno portato a configurare gravi indizi di reato relativi a un’associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla commissione di numerosi reati in materia ambientale (art. 256 del D.Lgs. 152/2006 e art. 452-quaterdecies c.p.), nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022. Il cuore dell’organizzazione, secondo quanto emerso, sarebbe rappresentato proprio dalle aziende sequestrate, dotate di impianti per il trattamento e il commercio di rottami metallici, utilizzati per movimentare ingenti quantità di materiale in violazione delle normative ambientali.