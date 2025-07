Nuovo piano spiagge a Milazzo, deflagra lo scontro politico sui lidi

Milazzo è il primo comune siciliano ad avere il Piano di utilizzo delle aree demaniali (Pudm) ma subito dopo la pubblicazione del decreto è divampata la polemica da parte degli ambientalisti e dell’opposizione consiliare che ritiene l’adozione di tale pianificazione “penalizzante per i cittadini”. Una serie di interventi che ha determinato l’ennesima polemica politica. In particolare i consiglieri Lorenzo Italiano, Alessio Andaloro e Giuseppe Crisafulli in una nota ritengono che “la previsione di 11 lidi su 700 metri di arenile (tra il campo sportivo e la Ngonia del Tono) finirà col privatizzare una striscia di terra da sempre pubblica. «Diventerà tutto a pagamento – proseguono – e così se si hanno i soldi si potrà andare alla spiaggia del Tono altrimenti il bagno lo puoi fare a …Torretta!». L’opposizione contesta poi la decisione dell’Amministrazione di “sfrattare” l'associazione dei pescatori “collocandoli a confine con Calderà, cancellando un'antica tradizione marinara che nasce con la pesca del Tonno. I nuovi lidi favoriranno solo poche persone pronte a fare business con l'apertura di nuove attività». E in chiusura evidenziano i “problemi di sicurezza ma anche di tranquillità per i residenti in quanto si concentreranno migliaia di macchine e utenti in un lembo di spiaggia e di strada. Ma quale sicurezza e tranquillità si vuole portare, ci sarà caos e distruzione. Noi consiglieri saremo vigili ed attenti alle procedure che si adottano per l'assegnazione delle concessioni.

