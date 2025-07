Messina, tentò di uccidere la fidanzata: condannato ex carabiniere

C’è uno sconto di pena ma la condanna resta pesante per un ex carabiniere di 40 anni che doveva rispondere di tentato omicidio, stalking e maltrattamenti in famiglia. Vittima l’ex fidanzata. Era accusato anche di estorsione nei confronti del padre. La corte d’appello lo ha condannato a 6 anni e 2 mesi di reclusione, riducendo di poco la condanna a 7 anni e 4 mesi di reclusione inflitta dal gup nel giudizio con il rito abbreviato, nel dicembre 2024.

L’uomo, che è stato difeso dall’avvocato Rosa Guglielmo, avrebbe fatto vivere momenti drammatici sia alla ex fidanzata, parte civile, che è stata assistita dall’avvocato Gianmarco Silvestro che al padre che ha preferito non fare parte del processo.

Le accuse raccontano comportamenti violenti, in alcuni casi dettati dalla gelosia, e contraddittori, avvenuti tra giugno e luglio 2024: una sera l’avrebbe raggiunta a casa di amici accusandola di avere una relazione con uno di loro mordendolo a un lobo. Sarebbe arrivato anche a prenderle il telefono per poi lasciarlo a terra scappando via. Un’altra volta, durante un concerto in piazza, prima l’aveva avvicinata dicendole di voler parlare ma poi l’avrebbe strattonata scusandosi subito dopo.

