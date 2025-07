Messina, tentato furto in abitazione a Giampilieri: arrestato un 58enne

I carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un 58enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto in abitazione. Tutto è accaduto nella mattinata di ieri a Giampilieri, quando l’uomo ha tentato di introdursi all’interno di una casa, dopo aver forzato la porta d’ingresso con un arnese da scasso. L’azione criminale è stata interrotta dal tempestivo intervento dei Carabinieri della locale Stazione che avevano avvistato l'uomo seguendone i movimenti. L’uomo è stato pertanto bloccato e condotto in caserma, laddove i militari hanno formalizzato il suo arresto. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria