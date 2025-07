Messina, sequestrati 150 ombrelloni e 500 sdraio sulla spiaggia a Ganzirri: blitz della Capitaneria di Porto con la Polizia Municipale

Maxi sequestro questa mattina a Ganzirri da parte della Capitaneria di Porto di Messina, in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale, nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto dell’abusivismo sul demanio marittimo.

L’intervento ha preso di mira le occupazioni illegittime della spiaggia libera, spesso causate da bagnanti che, in violazione delle norme, lasciano ombrelloni, sedie e sdraio sull’arenile anche durante la notte per “prenotarsi il posto” per il giorno successivo. Una pratica che ostacola la libera fruizione degli spazi pubblici e costituisce a tutti gli effetti un abuso.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati circa 150 ombrelloni e 500 tra sedie e sdraio, per un peso complessivo di circa 15 quintali. Otto delle postazioni erano state saldamente ancorate al suolo, ma non è stato possibile risalire ai responsabili. Il materiale, se non reclamato nei prossimi giorni, verrà smaltito grazie al supporto operativo fornito dalla Messina Servizi, presente durante tutta l’operazione.