Messina, la nuova rete sanitaria non piace al territorio. L'assessora Faraoni si difende

La nuova rete sanitaria non piace al territorio. Sono stati chiari i sindaci della provincia di Messina incontrando oggi l’assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni che ha presentato la bozza del nuovo piano che dovrà andare in approvazione. Un piano fatto di tagli (367 a livello regionale) di posti letto, di reparti, di spostamento di servizi. Ma secondo l’assessore Faraoni tagli necessari, dovuti alla diminuzione degli abitanti, a criteri ben definiti. Che disegna una sanità con ospedali decentrati. Ma una rete che si scontra però con la difficoltà a reperire medici nelle zone più remote, con una conformazione complicata, con vie di comunicazioni che rendono difficile l’assistenza agli abitanti dei paesi della provincia, soprattutto nella zona dei Nebrodi. Una sanità che in provincia sconta disagi sugli ospedali di Mistretta, Sant’Agata, Barcellona e Milazzo, che sta lottando per mantenere la cardiochirurgia pediatrica di Taormina che rappresenta – da anni – un’eccellenza del Meridione. E a poco serve la richiesta visione di interconnessione da parte dell’assessore Faraoni che ha ribadito come nella bozza presentata non è stato eliminato un solo ospedale.