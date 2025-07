Taormina, il Ccpm non chiuderà il 31 luglio: ora si punta a mantenere due reparti

La chiusura del 31 luglio è scongiurata e adesso si dovrà lavorare per trovare la soluzione migliore per il mantenimento del reparto. Il futuro della Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale “San Vincenzo” di Taormina è stato al centro della seduta di ieri della Commissione Salute all’Ars, alla quale hanno partecipato il capo di Gabinetto dell’Assessorato alla Salute Giuseppe Sgroi, il dirigente generale del Dipartimento della Pianificazione strategica Salvatore Iacolino, l’Asp di Messina con il direttore generale Giuseppe Cuccì e il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, l’ospedale “Bambino Gesù” di Roma con il presidente Tiziano Onesti, il direttore generale Antonio Perno e il direttore sanitario Massimiliano Raponi, il Ccpm di Taormina con i responsabili di Cardiochirurgia pediatrica Sasha Agati, Cardiologia pediatrica Paolo Guccione, Cardioanestesia pediatrica Enrico Iannace e la coordinatrice infermieristica Cinzia Pirti, oltre a Mariarosaria Cianciolo del Comitato genitori dei piccoli pazienti.

La Commissione, presieduta dal deputato Giuseppe Laccoto, ha ribadito all’unanimità come la Cardiochirurgia pediatrica di Taormina sia un eccellenza che vada mantenuta e ha comunicato che il governo regionale ha già inviato al Ministero della Salute la richiesta di proroga per un altro anno della convenzione con il “Bambino Gesù”, in attesa di una possibile deroga al decreto Balduzzi per mantenere due strutture in Sicilia, con l’inserimento del reparto nella Rete ospedaliera tramite la connessione con una Cardiochirurgia esistente (Papardo di Messina o Policlinico di Catania).

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale