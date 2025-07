Messina, crolla un albero a Piazza Duomo proprio vicino alle indicazioni per i turisti

Crolla uno degli alberi di Piazza Duomo, proprio sotto l'indicazione per i turisti. Non si registrano feriti, ma resta la gravità del fatto. Il pino non era tra quelli a rischio schianto e peraltro è crollato senza condizioni climatiche particolari come vento forte. Sul posto i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza l'area.

Il comunicato di MessinaServizi

In merito alla caduta di un esemplare di Pinus pinea verificatasi questa mattina in Piazza Duomo, si comunica che sono prontamente intervenute le squadre competenti per mettere in sicurezza l’area e tutelare l’incolumità pubblica. La società incaricata dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.A. per il monitoraggio e la valutazione di stabilità delle alberature ha già avviato tutti gli accertamenti tecnici necessari al fine di determinare le cause che hanno provocato il crollo. Tali verifiche includeranno analisi approfondite sullo stato fitosanitario e strutturale dell’esemplare, con l’obiettivo di chiarire ogni dinamica e prevenire eventuali ulteriori criticità.