La badante trovata morta nel torrente a Barcellona: i sospetti della Procura su un deejay

Svolta nelle indagini per la morte della badante di origine russa che dopo un periodo vissuto a Messina con una famiglia di via Felice Bisazza si era definitivamente trasferita a Barcellona Pozzo di Gotto. Per giorni si era parlato di un tragico incidente: Raisa Kiseleva, 75 anni, prima del ritrovamento del corpo avvenuto il 12 luglio scorso, si sarebbe seduta sul muro d’argine di un tratto di via del Mare, e avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe finita nel greto del torrente Longano, forse colta da un malore. A diffondere quella versione sarebbe stato lo stesso Michelangelo Corica, 60 anni, vicino di casa della donna, che però non aveva mai chiamato i soccorsi. Oggi gli inquirenti parlano di «svolta»: la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal procuratore Giuseppe Verzera e con le indagini coordinate dalla sostituta Veronica De Toni, ritiene che si tratti di femminicidio, tanto che l’uomo che frequentava la donna, Michelangelo Corica appunto – noto come disc jockey in locali pubblici – è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio volontario.

