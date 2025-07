Grandi Atenei statali, l'Università di Messina penultima secondo il Censis. Penalizzata da Strutture e Occupabilità

Penultimo posto per l'Ateneo di Messina nella classifica Censis dei grandi Atenei. L'Università peloritana si colloca al sedicesimo posto, perdendo tre posizioni rispetto allo scorso anno. Nella classifica tra gli indicatori che penalizzano maggiormente Messina ci sono le Strutture e l'Occupabilità, con quest'ultima voce vero tallone d'Achille vista l'ultima posizione con grande distacco dalle altre. Bene invece per Comunicazione e Servizi digitali, con l'Ateneo peloritano che si piazza al terzo posto in Italia (sempre tra i grandi Atenei, da 20.000 a 40.000 iscritti). La classifica valuta gli atenei (statali e non statali, divisi in categorie omogenee per dimensioni) relativamente alle strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio e altri interventi in favore degli studenti, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, occupabilità.

Resta al vertice l’Università della Calabria con un punteggio totale di 94,3, superiore a quello dell’Università di Pavia (90,2), anch’essa stabile in seconda posizione. Terza in graduatoria è l’Università di Perugia (89,3), seguita da quella di Parma (88,8) e da quella di Cagliari (87,5). Parimenti stabili, al sesto e settimo posto l’Università di Salerno (86,2) e l’Università di Milano Bicocca (85,3), a cui si accodano l'Università di Genova (+ 2 posizioni) e di Roma Tor Vergata, che condividono a pari merito l’ottava posizione con un punteggio complessivo di 84,8. Segue l’Università di Modena Reggio Emilia (84,3), stabile rispetto allo scorso anno. I posizionamenti tra il decimo e il quattordicesimo posto sono il risultato di progressioni conseguite da alcuni atenei, quali: l'Università di Verona (83,0, decima, +1 posizione), l'Università di Roma Tre (82,7, undicesima, +3 posizioni), l'Università di Ferrara (81,0, dodicesima, +1 posizione), l'Università di Catania (80,7, tredicesima, +5 posizioni), l'Università di Chieti e Pescara (80,0, quattordicesima, +3 posizioni).