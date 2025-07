Estate addosso: oltre 2 mila richieste di giovani messinesi, 119 gli enti partecipanti

Anche quest’anno i dati ci restituiscono un quadro incoraggiante: 2.035 giovani hanno presentato domanda per partecipare. Di questi, 1.000 sono stati ammessi, 999 dichiarati idonei, e 36 esclusi.

A sostenere e accompagnare questi giovani saranno ben 119 enti ospitanti, tra pubblici e privati, che hanno scelto di essere parte attiva di questo progetto.

"Solo attraverso la rete e la sinergia con il tessuto locale si possono costruire percorsi realmente inclusivi e generativi di valore." - dichiara l'assessore alle politiche giovanili del comune di Messina Liana Cannata.

In questa fase, sono stati completati tutti i bilanci di competenza e sono già stati convocati tutti i 1.000 ammessi per le visite mediche e i momenti formativi.

È attualmente in corso il matching tra giovani ed enti, mentre si procederà allo scorrimento della graduatoria per circa 60 posti, a seguito di alcune rinunce da parte di beneficiari già ammessi.

Negli anni passati, alcuni beneficiari hanno avuto l’opportunità di proseguire il proprio percorso proprio all’interno degli enti che li avevano accolti, a conferma dell’impatto reale e trasformativo che questa progettualità può avere.