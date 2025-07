Conclusi i lavori sul lungomare di Santa Teresa di Riva, Schifani: «A settembre il maxi intervento contro l’erosione costiera»

«Oggi possiamo dire che un primo importante obiettivo è stato raggiunto: i lavori urgenti di messa in sicurezza del lungomare di Santa Teresa di Riva sono stati completati nei tempi previsti. Si tratta di un intervento fondamentale che restituisce piena funzionalità a un'arteria strategica per la viabilità dell’intera area jonica, gravemente compromessa dalle mareggiate dello scorso gennaio».

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la riapertura al traffico del lungomare del paese jonico della provincia di Messina.

«La celerità con cui si è intervenuti – continua Schifani - è frutto di una sinergia efficace tra Regione, Protezione civile, Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico e amministrazione comunale. È questo il modello di governance che intendiamo portare avanti: presenza concreta sul territorio, ascolto dei sindaci, capacità di decidere e agire con rapidità. Ma – conclude il presidente della Regione - non ci fermiamo qui. A settembre tornerò personalmente a Santa Teresa di Riva per dare il via ufficiale al più grande intervento mai realizzato per contrastare l’erosione costiera in quest’area: circa 8 milioni di euro di lavori per la protezione e la riqualificazione di tutto il lungomare, su un tratto di più di 3,5 chilometri. Un’opera attesa da anni, finanziata attraverso la Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico, che cambierà il volto della costa e darà maggiore sicurezza ai cittadini e alle attività economiche locali».