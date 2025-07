Torregrotta, picchia la moglie davanti ai figli minori: 39enne arrestato dai carabinieri

È stato arrestato in flagranza dai carabinieri della Compagnia di Milazzo un uomo di 39 anni, residente a Torregrotta, accusato di maltrattamenti in famiglia, violenza privata e lesioni aggravate per aver aggredito la moglie alla presenza dei figli minori. I fatti risalgono alle prime ore del 14 luglio scorso e si sono consumati all’interno dell’abitazione familiare.

A far scattare l’allarme è stata la stessa vittima, che con una telefonata al 112 ha chiesto disperatamente aiuto, denunciando di essere stata violentemente percossa dal marito durante un litigio. Sul posto è intervenuta in pochi minuti una pattuglia della Stazione di Rometta Marea che ha trovato l’uomo ancora in evidente stato di agitazione: inveiva contro la moglie sotto gli occhi atterriti dei figli e degli stessi militari.

La donna, soccorsa e trasportata all’ospedale di Milazzo, ha riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Le sue dichiarazioni hanno consentito ai Carabinieri di avviare immediatamente le indagini e di raccogliere gravi elementi a carico del 39enne, che è stato tratto in arresto.