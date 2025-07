Taormina, la relazione di De Luca: "Almeno altri 5 anni per uscire dal dissesto funzionale"

«Ci vorranno almeno cinque anni per uscire dal dissesto funzionale nel quale Taormina era piombata da quasi un trentennio, ma noi siamo abituati a lavorare sul presente e sul futuro per le prossime generazioni». Così il sindaco Cateno De Luca ha presentato in Consiglio comunale la sua seconda relazione annuale, relativa al periodo giugno 2024-maggio 2025, nel corso di una seduta durata oltre cinque ore in cui sono intervenuti anche gli assessori e i presidenti delle società partecipate.

«Il primo risultato straordinario è stata la fuoriuscita dal dissesto in tempi record grazie al “Salva Taormina” - ha esordito - e abbiamo chiuso una brutta pagina della storia politica-amministrativa della città. Questo secondo anno di mandato ha messo in evidenza il profondo significato dello slogan che ha caratterizzato la nostra campagna elettorale, “Una marcia in più per Taormina”, quale sintesi del nostro programma politico-amministrativo “Taormina unica e meravigliosa con Cateno sindaco”».

