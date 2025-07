Taormina, allarme sicurezza al parcheggio dell’ospedale S. Vincenzo: furti d’auto e vandalismi. La denuncia del Nursind

Il parcheggio dell’ospedale S. Vincenzo di Taormina è diventato un vero e proprio "campo minato" per il personale sanitario e gli utenti. A lanciare l’allarme è il sindacato Nursind Messina, che denuncia una situazione fuori controllo, fatta di furti d’auto, atti vandalici e totale assenza di sicurezza.

Nel giro di pochi giorni, riferisce il sindacato per voce del segretario provinciale Ivan Alonge e del segretario di presidio Vincenzo Crimì, due auto di operatori sanitari in servizio notturno sono state rubate e altre vetture danneggiate anche in pieno giorno. "Il parcheggio è diventato terreno fertile per malintenzionati", affermano i rappresentanti sindacali, sottolineando come la situazione stia generando gravi ripercussioni sulla sicurezza di chi lavora e di chi accede al presidio ospedaliero.