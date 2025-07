Presentata a Messina l’app “DOVE – Sicilia”: uno strumento concreto di solidarietà e orientamento per chi vive in condizioni di fragilità

Nel corso dell’incontro, sono intervenuti rappresentanti istituzionali e accademici, tra cui l’assessore regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, Nuccia Albano, che ha definito l’app “il risultato concreto di un dialogo proficuo con la Comunità di Sant’Egidio, capace di coniugare interventi legislativi e attenzione al territorio con un forte impegno culturale”. Andrea Nucita, docente e membro della Comunità di Sant’Egidio , ha sottolineato l’origine del progetto: “La guida DOVE nasce come opuscolo cartaceo, distribuito gratuitamente a chi cerca un aiuto o vuole offrirlo. Oggi, grazie al lavoro congiunto di Università, Regione e Terzo Settore, si trasforma in uno strumento digitale, più capillare ed efficace, costruito anche ascoltando direttamente i beneficiari dei servizi”.

“DOVE – Sicilia” raccoglie in un unico strumento digitale informazioni aggiornate e geolocalizzate su dove mangiare, dormire, lavarsi, ricevere cure mediche o assistenza sociale. L’app è gratuita e disponibile su tutti gli store digitali, progettata per essere facilmente utilizzabile anche da chi ha difficoltà con la lettura o la tecnologia, e permette di individuare i servizi più vicini, compreso come raggiungerli con i mezzi pubblici.

È stata presentata nell’Aula Cannizzaro del Rettorato dell’Università di Messina l’app “DOVE – Sicilia”, una guida digitale pensata per facilitare l’accesso ai servizi essenziali da parte delle persone in difficoltà. L’iniziativa, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio Sicilia con il sostegno della Regione Siciliana e la collaborazione scientifica del Dipartimento COSPECS dell’Università di Messina, rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di una rete di aiuto accessibile e diffusa.

Emiliano Abramo, responsabile della Comunità di Sant’Egidio in Sicilia, ha evidenziato il valore dell’iniziativa: “Questa app è un ponte tra chi ha bisogno e chi può aiutare. In Sicilia la solidarietà esiste, ma va messa in connessione con il bisogno. 'DOVE – Sicilia' è un gesto di umanità concreta che orienta le persone e crea legami”. L’assessore Albano ha infine proposto di replicare la presentazione dell’app anche a Palermo, rafforzando il messaggio che la tecnologia può diventare strumento di giustizia e inclusione sociale. “DOVE – Sicilia” è uno strumento utile per chi vive situazioni di disagio, ma anche per operatori sociali, volontari e cittadini che desiderano aiutare. Una mappa della solidarietà, che racconta quanto bene è già presente nel territorio e come, insieme, si possa fare ancora di più.