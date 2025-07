MessinAttiva in azione: organizzata una raccolta rifiuti sulla spiaggia di via Torre Bianca a Faro

Un’iniziativa concreta e simbolica per l’ambiente quella promossa dai volontari di MessinAttiva che domani, giovedì 17 luglio, alle 18.30 si ritroveranno sulla spiaggia di via Torre Bianca a Torre Faro per un’azione di pulizia rivolta a uno dei tratti costieri più frequentati della città. L’evento nasce da un recente sopralluogo effettuato dall’associazione, durante il quale è emersa la forte necessità di intervenire in una zona dove, complici mareggiate e comportamenti incivili, si accumulano rifiuti di ogni tipo. Bottiglie di plastica, mozziconi di sigaretta e altri scarti invadono una spiaggia che, specie nei mesi estivi, diventa punto di ritrovo per bagnanti e giovani.

"Non vogliamo puntare il dito contro nessuno", spiegano i volontari, "ma utilizzare le nostre mani per restituire dignità a questo luogo e sensibilizzare chi lo vive quotidianamente. Abbiamo scelto di intervenire mentre la spiaggia è ancora affollata, perché crediamo che il miglior modo per far riflettere sia l’esempio". Non occorre portare nulla: i materiali per la raccolta, come guanti e sacchi, saranno messi a disposizione dall’organizzazione.