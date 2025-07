Baracche a Messina, il futuro del Risanamento legato alla proroga dei poteri speciali

È una battaglia tutta interna al Centrodestra, per meglio dire interna a Forza Italia. La proroga dei poteri speciali per il Risanamento di Messina, cioè il mantenimento dell’efficacia della legge firmata dall’allora ministra Mara Carfagna nel 2021, dipende in gran parte dalla ricomposizione o meno dello scontro registratosi nei mesi scorsi tra la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, la messinese Matilde Siracusano, e il governatore siciliano Renato Schifani.

La sottosegretaria e il presidente della Regione sono ai “ferri cortissimi”, dopo il “caso Scurria”, cioè la defenestrazione, da parte di Schifani, dell’ex sub-commissario che con Matilde Siracusano ha sempre lavorato fianco a fianco nelle vicende dello sbaraccamento e della riqualificazione delle aree degradate di Messina. All’interno di Forza Italia, ormai da mesi, sono in corso manovre per giungere a una riappacificazione, così da agevolare l’iniziativa parlamentare per la proroga al 31 dicembre 2026 della legge speciale. Ma al momento sembra che tali mediazioni non abbiano raggiunto i risultati sperati.

E non è un caso che proprio qualche giorno fa l’attuale sub-commissario, l’ing. Santi Trovato (che ha preso il posto di Scurria, su nomina di Schifani e tra le proteste plateali dell’on. Siracusano), ha lanciato un appello alle istituzioni e alle forze politiche nazionali, regionali e locali.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale