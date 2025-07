Messina, altro giorno cruciale tra Covisod e possibili spiragli

Sfumata l’ipotesi paventata nelle scorse settimane di una gestione sportiva del Messina “esternalizzata” a un gruppo di operatori locali, potrebbero comunque aprirsi presto (e lo si spera) nuovi sviluppi per garantire una sopravvivenza dignitosa della società biancoscudata nell’imminente stagione di Serie D. E le prossime ore, in questo senso, potrebbero essere cruciali.

Intanto è attesa la pronuncia della Covisod che ratificherà l’iscrizione al campionato, dopo il versamento di quasi 500mila euro da parte del socio di minoranza Pietro Sciotto. Ma nel pomeriggio si terrà anche una call che potrebbe, appunto, portare a una strada diversa per il club. Contatto “virtuale” che doveva tenersi ieri ma è stato posticipo di un giorno per ragioni logistiche e di completezza delle figure coinvolte. L’obiettivo resta capire se esistano i presupposti per intavolare una nuova trattativa e, soprattutto, in che termini: la gestione ordinaria e tecnica del club resta in primo piano, visti i tempi stretti e il -14 pendente, ma ovviamente in prospettiva non si può che parlare anche di passaggio di mano, chiuso il capitolo giudiziale di rientro dai debiti (se vi sarà). In questo senso, non va dimenticato il ruolo, anche di garanzia, del Tribunale che ha nominato una figura commissariale.

