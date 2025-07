Messina, al via il secondo ciclo di disinfestazione contro la zanzara tigre. Ecco il programma

Al via da oggi, mercoledì 16 luglio alle ore 22:00, il secondo ciclo del piano di disinfestazione contro la zanzara tigre promosso da Messinaservizi Bene Comune. Gli interventi rientrano nelle attività previste dal contratto di servizio e sono stati pianificati su tutto il territorio cittadino.

Il piano, che si svolgerà in undici giornate durante il mese di luglio, prevede una copertura capillare di tutte le aree della città: sud, centro e nord. Particolare attenzione sarà riservata ai quartieri collinari, costieri e ad alta densità abitativa, dove la presenza della zanzara tigre è più frequente e fastidiosa.

La disinfestazione sarà effettuata in orario notturno, a partire dalle 22:00, per ridurre al minimo i disagi alla popolazione. La cittadinanza è invitata a non esporre all’aperto cibi e indumenti, a tenere al chiuso gli animali domestici, chiudere finestre e balconi e lavare con cura frutta e verdura coltivate in zone interessate.