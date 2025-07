Incendio nel Messinese: fiamme minacciano le case, evacuati i residenti a Pagliara

Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio in località Roccanere del Comune di Pagliara (Messina). L'incendio si è sviluppato in diversi focolai per il vento e il fuoco ha lambito le abitazioni. Sul posto sono intervenuti diverse squadre dei vigili del fuoco, vigili urbani, personale della Forestale dei carabinieri e della protezione civile e un elicottero della forestale.

I soccorritori hanno domato l'incendio e hanno messo in salvo i cittadini. Presente anche il sindaco di Pagliara Sebastiano Gugliotta che ha fatto la spola da un focolaio all’altro aiutando i soccorritori. «Da tre ore - ha detto- sono qui per aiutare i miei concittadini. Ci sono stati attimi di tensione e paura ma tutto è finito bene».