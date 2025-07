Incendi, in campo con i volontari a Messina: «Così avvistiamo i piromani»

Il binocolo puntato sulla vallata di San Giovannello. Tante zone a verde, tante vie d’accesso ai punti più alti delle colline che sovrastano Messina. Fanno a turno gli uomini del Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile che supportano le attività coordinate dal Dipartimento regionale e dal Corpo Forestale per la prevenzione degli incendi. Controllano il territorio cercando di “anticipare” l’innesco di quegli incendi che, complice anche il vento forte come quello di ieri, rischiano di espandersi senza controllo. È pomeriggio ormai inoltrato, l’orario preferito dai piromani per dare il via alle fiamme, il maestrale tira forte. «Sono le condizioni migliori per loro, più pericolose per noi» dice uno di loro.

I punti di avvistamento, si chiamano così, ormai non sono più statici ma dinamici.

Insieme ai volontari siamo stati al campo di gara kart di San Filippo da dove si possono vedere sia le aree a nord che quelle a sud sulla vallata di San Filippo e Zafferia. Sono diversi i punti di avvistamento fissi in tutta la città: Monte Ciccia e Forte Cavalli, per esempio. Ma cambiano sempre, di postazione e di orario per non dare punti di riferimento e vengono decisi – dalla zona nord a quella sud – in funzione anche delle condizioni meteo e del vento.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale