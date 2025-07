I ricordi indelebili dei due 17enni morti nell'incidente di Barcellona. Piangono il Copernico e la D’Alcontres

A strappare il cuore è stato per primo il ricordo della dirigente della media D’Alcontres, la storica scuola del centro, tra i cui protagonisti per tre anni ci sono stati questi due ragazzi, sempre insieme a partire dalla sezione d’infanzia. La preside. Patrizia Italia riassume il dramma:: «Ho il cuore spezzato da un grandissimo dolore – fa fatica a parlare – Simone e Mattia sono due figli nostri di cui abbiamo un ricordo magnifico: due ragazzi meravigliosi, uno dei due è anche figlio di una nostra stimatissima docente (la prof. Francesca Rossello ) entrambi stavano seguendo uno splendido percorso di studi. Erano sempre insieme, fin da piccoli. Qui c’è un intero collegio dei docenti che piange. Mi scusi, ma non riesco proprio più a parlare».

Dallo scientifico Copernico Angelina Benvegna la dirigente dell’ultimo triennio, è parimenti scossa: Sono profondamente addolorata. Simone era un ragazzo sereno, educatissimo e seguitissimo, studioso. Siamo vicini al dolore straziante dei suoi cari genitori e dei suoi compagni. È tremendo che ci si debba svegliare con una tragedia così grande: come scuola, abbiamo più volte cercato, anche in collaborazione con i Lions, di evidenziare il problema della sicurezza stradale, sottolineando il bisogno di dossi e di rilevatori di velocità. Ma, purtroppo, non si dice e non si fa mai abbastanza, se queste tragedie continuano ad accadere».

