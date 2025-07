Barcellona, un impatto tremendo non ha lasciato scampo a Simone e Mattia. Indagato il 18enne che guidava l'auto

Simone Marzullo e Mattia Caruso, amici inseparabili, sono le vittime del terribile incidente auto-scooter verificatosi alle 2,30 di lunedì, mentre in sella a uno Scarabeo 125 tentavano di immettersi sulla via Kennedy, provenienti da via San Vito.

La dinamica

A investire nel centrale incrocio i due ragazzi, che facevano ritorno nelle proprie abitazioni, è stata un’autovettura “Fiat Punto” di colore nero, con a bordo altri 4 giovani quasi coetanei delle vittime, tra i quali un diciottenne alla guida della vettura. L’impatto tra l’auto condotta dal giovane, originario di Messina e residente in un paese dell’hinterland, e lo scooter in sella al quale si trovavano Simone Marzullo e Mattia Caruso, è stato devastante. I tentativi di rianimare i due ragazzi sono risultati vani quasi subito. L’auto avrebbe proiettato per decine di metri lungo l’asfalto i corpi dei due diciassettenni, verso la parete di recinzione del cortile della media D’Alcontres.