Barcellona, morte di Simone e Mattia: il dolore e la rabbia degli amici radunati sul luogo dell'incidente

Il dolore e la rabbia degli amici di Simone Marzullo e Mattia Caruso, radunati ieri sera in via Kennedy a Barcellona, dove i due 17enni hanno perso la vita schiantandosi, a bordo di uno scooter, contro un'auto parcheggiata e un muretto di protezione. Una cittadina sconvolta, attonita e chiusa in un dolore sordo, condiviso con i familiari.

In serata le comunità parrocchiali hanno organizzato una marcia di preghiera guidata dai sacerdoti del comprensorio: " Per loro confidiamo nell’abbraccio del Padre. Maria, madre addolorata, avvolga nella sua tenerezza questi figli e sia accanto ai loro genitori e sorelle. Madre della speranza e stella del mare indica il cammino da seguire, in quest’ora d’immenso dolore, a tutti coloro che portano nel loro cuore una indicibile pena", hanno detto.

Anche il provveditore agli studi Leon Zingales ha voluto esprimere il suo cordoglio: "alle famiglie ed agli amici di Mattia Caruso e Simone Marzullo, rivolgo le mie più profonde condoglianze. Due giovani stelle hanno illuminato il cielo, lasciando un vuoto che non potrà mai essere colmato. Alle comunità scolastiche del Copernico di Barcellona e del Majorana di Milazzo, ed in particolare ai compagni di classe, rivolgo un messaggio di vicinanza e di solidarietà. In questo momento difficile, è importante sostenersi a vicenda e ricordare i momenti belli condivisi con loro. La vostra amicizia e il vostro sostegno reciproco saranno di grande conforto in questo momento di dolore. La memoria di Mattia e Simone rimarrà nel vostro cuore, come un raggio di luce che continuerà ad illuminare il vostro cammino".