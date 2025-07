Trasporto pubblico nella zona ionica di Messina: la nuova gestione e le prime criticità

Disservizi estesi e gravi criticità, a partire dall’1 luglio, nel trasporto pubblico locale della zona jonica, la cui gestione è passata dall’Ast all’Interbus. Pendolari e viaggiatori segnalano come molte corse siano state cancellate e in alcuni orari gli utenti che, ad esempio, partono da Messina e devono raggiungere Santa Teresa di Riva, siano costretti a dover effettuare delle “gite” attraversando comuni collinari e montani. Forti disagi vengono vissuti in particolare dagli utenti dei piccoli comuni e delle frazioni, lasciati completamente privi di collegamenti essenziali.

Il sindacato Faisa Cisal Sicilia ha inviato una diffida all’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, denunciando i gravi disservizi, e qualora entro sette giorni non giungeranno risposte concrete, saranno attivate le misure legali e istituzionali previste, incluse le procedure di raffreddamento nei confronti dei consorzi aggiudicatari delle linee.

