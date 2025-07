Santa Margherita, il pattino da salvataggio della Messina Social City gettato in mare nella notte

Appena qualche giorno fa i festeggiamenti per la bandiera blu ottenuta anche per la spiaggia di Santa Margherita promossa dall'associazione centro storico Messina. Una giornata interamente dedicata al mare, al divertimento e alla valorizzazione del territorio fra sport, musica villaggi in spiaggia, tra campetti di beach volley, calcio balilla, gonfiabili e dj set.

A rovinare la festa ci hanno pensato la notte scorsa i vandali che hanno danneggiato il pattìno in dotazione al bagnino. E' stato gettato in mare ed è andato alla deriva. E' stato recuperato a largo di Giampilieri, anche se senza remi. Appena qualche giorno prima era stata danneggiata proprio il simbolo dei festeggiamenti: la bandiera blu. E ancor prima le fioriere.

“Un gesto grave - scrive la Messina Social City - che ha colpito tutti, perché a essere danneggiato non è stato solo un mezzo, ma un servizio pubblico pensato per la sicurezza e il benessere di tutta la comunità”. Il pattino, come testimoniano le immagini, è andato alla deriva ma a distanza di poche ore, grazie alla segnalazione e alla collaborazione di alcuni cittadini è stato ritrovato in acqua e recuperato. “Condanniamo con fermezza quanto accaduto - scrive la presidente Valeria Asquini - ma vogliamo oggi ringraziare pubblicamente chi ha scelto di non voltarsi dall’altra parte, dimostrando che la cura del territorio è una responsabilità collettiva. Il litorale, le spiagge, i servizi pubblici appartengono a tutti. Difenderli significa difendere la qualità della vita di ciascuno di noi”.